Anerkennung für Vereinsarbeit : Ehre für ASV 08 Hüttigweiler

Hüttigweiler Der Verein ist für den bundesweiten Engagementpreis nominiert. Fachjury entscheidet im September über Preisträger in fünf Kategorien.

403 herausragend engagierte Menschen und ihre Organisationen wurden bundesweit für den Deutschen Engagementpreis nominiert – sieben davon kommen aus dem Saarland. Gewinnen kann, wer in einer der fünf Kategorien die Fachjury am meisten überzeugt oder bei der Abstimmung über den Publikumspreis die meisten Stimmen erhält.

Unter den Nominierten ist auch der ASV 08 Hüttigweiler, wie es von Seiten des Veranstalters heißt. Der Verein engagiere sich seit Jahrzehnten für die Jugend- und Nachwuchsarbeit im Ringen vom Breitensport bis hin zum Leistungssport engagiert. Die sehr erfolgreiche Arbeit in diesem Bereich begann bereits in den 70er Jahren mit alleine drei Deutschen Jugendmannschaftsmeisterschaften sowie einer Vielzahl von Deutschen Einzelmeistertiteln. Ausgehend von dieser Jugend ist der ASV 08 Hüttigweiler seit 1978 ununterbrochen mit seiner 1. Mannschaft auf Bundesebene am Start. Aktuell ist das Aushängeschild des ASV 08 Hüttigweiler das Ringer-Team in der 1. Bundesliga. Auch die Jugendarbeit ist besonders gewürdigt. Anfang September wird eine hochkarätige Fachjury über die Preisträger und Preisträgerinnen in den mit jeweils 5000 Euro dotierten fünf Kategorien „Chancen schaffen“, „Leben bewahren“, „Generationen verbinden“, „Grenzen überwinden“ und „Demokratie stärken“ entscheiden. Alle anderen Nominierten haben beim Publikumspreis die Chance auf 10 000 Euro Preisgeld.