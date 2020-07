WhatsApp : Die Eppelborner lieben ihre App

Eppelborn Sehr gut angenommen wird in der Gemeinde Eppelborn der Messenger Dienst WhatsApp. Der direkte Draht zur Gemeinde unter (06881) 96 91 58 ist sehr gefragt, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt.

Bürgermeister Andreas Feld: „Wir sind Anfang Mai gestartet und haben in den rund drei Monaten mehr als 350 Nachrichten erhalten. Viele davon erreichen uns am Wochenende oder auch am späten Abend. Das zeigt uns, wie gerne die Bürgerinnen und Bürger auf unkompliziertem Weg mit uns kommunizieren wollen.“