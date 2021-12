Kinderhilfe inEeppelborn : Viele sind Christkind geworden

Eppelborn Mit der Aktion „Wunschbaum“ der Kindernothilfe Saar und der Levo-Bank in Eppelborn wurden 80 Kinder-Wünsche erfüllt.

„Ich wünsche mir Bettwäsche von der Eiskönigin“, „Ich wünsche mir einen Traktor“, „Ich hätte gern ein Spielzeugauto“ – diese und viele weitere Wünsche hatten die Mädchen und Jungen aus dem Vinzenz-Pallotti-Haus in Neunkirchen, aus dem Hirzbachhof in Hirzweiler und aus bedürftigen Familien, die die Eppelborner Tafelrunde besuchen, auf ihren Wunschzettel geschrieben. Und alle diese Wünsche, inklusive eines Fahrrades und einer Gitarre, konnte das Christkind nun schon eine Woche vor Weihnachten erfüllen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Als Wunscherfüller fungierten dabei die Kundinnen und Kunden der Levo-Bank in Eppelborn. Dort stand auch in diesem Jahr wieder der Wunschbaum der gleichnamigen Aktion der Kindernothilfe Saar. Geschmückt wurde der Baum von den Kindern des benachbarten Kinderhaus St. Josef in Eppelborn. Die, so erklärte Kita-Leiterin Margret Rupp, wären auch zur Bescherung gern wieder mit dabei gewesen. Staunende Augen gab es von den Vertretern der drei Einrichtungen beim Anblick der zahlreichen liebevoll verpackten Geschenke unter dem Tannenbaum.

Gestartet, erklärte Marco Carlino, Leiter der Geschäftsstelle in Eppelborn, ist die Wunschbaumaktion der Kindernothilfe Saar am 22. November. Unter dem Motto „Werden Sie Christkind“ konnten die Wunschkarten mit nach Hause genommen und die Päckchen bis zum 13. Dezember in die Levo-Bank gebracht werden. „Schon in den ersten Tagen war zu erkennen, dass der Erfolg der Aktion wieder riesig werden würde. Die Nachfrage nach den Karten war sehr groß, und die gekauften und verpackten Geschenke kamen sehr schnell bei uns an“, sagte Carlino. Levo-Bank-Vorstandsmitglied Winfried Herberg betonte, dass man mit dieser Aktion einfach etwas zurück in die Region geben wolle, um den Menschen vor Ort Danke zu sagen. Über Freudentränen im vergangenen Jahr berichtete Karl-Heinz Rau, Leiter der Eppelborner Tafelrunde, wie es weiter heißt. Mittlerweile, sagte er, seien es rund 60 Kinder, die in Eppelborn in den zu versorgenden Bedarfsgemeinschaften lebten. Oft fehle es hier am Notwendigsten.