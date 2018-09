später lesen Photovoltaik Vorzeigeprojekt in der Agro-Photovoltaik FOTO: Andreas Engel FOTO: Andreas Engel Teilen

Photovoltaik-Anlagen lassen in der Regel keinen Platz mehr für Ackerbau. In einem Solarpark in Dirmingen ist das aber ganz anders. Von Andreas Engel