Freizeitzentrum Finkenrech : Zehn Bienen-Völker adoptiert

Neukirchen/Dirmingen Die Neunkircher Agentur Siro übernimmt eine Bienenpatenschaft für zehn Bienenvölker am Freizeitzentrum Finkenrech.

Am Vereinshaus des Imkerverbandes im Landkreis Neunkirchen übergab Siro-Geschäftsführer Rochus Siebert im Beisein von Landrat Sören Meng einen Spendenscheck über 2000 Euro an den Imkerverband des Landkreises.

„Wir sind über diese finanzielle Unterstützung sehr erfreut“, erklärte Dr. Bernd Weber, Vorsitzender des Imkerverbandes im Landkreis Neunkirchen. „Wir haben über das Jahr gesehen eine ganze Reihe von Vortrags- und Informationsveranstaltungen zu organisieren und da kommen die Gelder sehr gelegen. Auch die Unterstützung von Jungimkern im Rahmen unserer Nachwuchsförderung ist mit deutlichen Kosten verbunden. Ohne die regelmäßige Unterstützung durch den Landkreis und auch durch solche Spenden wie heute könnten wir diese wichtige Arbeit gar nicht leisten“, so der Vorsitzende.

„Als Unternehmen im Landkreis Neunkirchen haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, uns am Ende eines Geschäftsjahres bei unseren Kunden und Lieferanten zu bedanken. Daher haben wir den nachhaltigen Gedanken der Bienenpatenschaft sehr gerne aufgenommen und unterstützen mit dem Geld die Arbeit des Imkerverbandes und nicht zuletzt die zehn Bienenvölker am Finkenrech“, so der Geschäftsführer. Die jeweiligen Paten haben eine Patenschaft für jeweils 1500 Bienen übernommen und dafür eine Urkunde erhalten. Insgesamt sind dabei 2000 Euro zusammengekommen.