SV Bubach-Calmesweiler : Lieferservice statt Gaumen- und Gurgelfest

Bubach-Calmesweiler (red) Das Gaumen- und Gurgelfest fällt in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer, teilt die Gemeinde Eppelborn mit. Ganz verzichten auf den Gaumenschmaus müssen die Eppelborner aber nicht: Der SV Bubach-Calmesweiler bietet unter dem Motto „Gaumen- und Gurgelfest Zuhause“ am Sonntag, 14. Juni, einen Lieferservice an.

In der Zeit von 11.30 bis 13 Uhr können wahlweise Gefüllte mit Sauerkraut und Speckrahmsoße (sieben Euro) oder Leberknödel mit Sauerkraut und Soße (fünf Euro) nach Hause bestellt werden. Die Lieferung erfolgt nach Bubach-Calmesweiler, Macherbach und Eppelborn.