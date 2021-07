Verkehrsberuhigung in Wiesbach : Tempo 30 gilt nun am Landheim in Wiesbach

Am Landheim in Wiesbach wurde nun eine Tempo-30-Zone eingerichtet. Foto: Gemeinde

Wiesbach Viele Jahre stand das ehemalige Mutter-Kind-Kurheim am Ortseingang von Wiesbach leer. Dank Familie Komenda und Michael Krämer wurden die Gebäude aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Mittlerweile ist die Adresse „Hauptstraße 1“ in Wiesbach eine gute Adresse in Sachen Wohnen, Arbeiten, medizinische Versorgung und nicht zuletzt Freizeitangebot, teilt die Gemeinde mit.

Mit der gelungenen Wiederbelebung sei seit geraumer Zeit auch wieder viel mehr Fußgängerverkehr im Bereich des Landheims zu verzeichnen.