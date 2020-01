Spende : Aus einer süßen Aktion wird ein Scheck fürs Hospizteam

Eppelborn Die Eppelborner Familie Resch hat erneut ihr großes Herz für die gute Sache bewiesen. Am Rande des Weihnachtskonzertes des Instrumentalvereins Eppelborn überreichten Sigrid und Franz Josef Resch eine Spende in Höhe von 3000 Euro an das Hospizteam Illtal.

