Mitgliederstärkster Dirminger Verein Dirmingen: Geburtstagsfeier unter dem neuen Dach

Der mitgliederstärkste Dirminger Verein (Turnverein 04) feierte den 120. Geburtstag neben dem Kleinspielfeld in der Böllinger Straße unter der neuen Überdachung. „Mit über 1000 freiwilligen Helferstunden, guten Sponsoren und Unterstützung der Gemeinde war diese Baumaßnahme möglich und zukunftsweisend“, verkündete ganz stolz die Vorsitzende Birgit Vogel bei der Eröffnung der Jubiläumsfeierlichkeiten. „Dieses Projekt war enorm wichtig, da es ein Trainingsort von Mai bis Oktober, Treffpunkt und Heimat für unsere Handballer und Mitglieder ist“, fasste Vogel zusammen. Sie dankte dem Schirmherrn und Bürgermeister Andreas Feld für die Sanierung des Kleinspielfeldes, auf dem jetzt wieder ein geregeltes Training stattfinden kann. Neben Kinderturnen bietet der Verein auch das Selbstverteidigungssystem Krav Maga an, das in jüngster Zeit einen enormen Zuwachs verzeichne, informierte sie die Gäste.