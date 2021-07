Rauschgift : Polizei beschlagnahmt Drogen im Wert von 3 Millionen Euro in Eppelborn

Eppelborn Der Polizei ist im Landkreis Neunkirchen ein dicker Fisch ins Netz gegangen: Zudem wurden ein Sportwagen, fünf hochpreisige Uhren und mehr als 30.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Ermittler haben in Eppelborn im Landkreis Neunkirchen mehr als 15 Kilogramm Heroin und mehr als zwei Kilogramm Kokain beschlagnahmt. Die Polizei hatte die Drogen am 15. Juli im Kofferraum eines mutmaßlichen Drogendealers gefunden. Das teilte die gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift des Landespolizeipräsidiums Saarland und des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main am Freitag mit. Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Saarbrücken brachten die Beamten auf die Spur des 33-jährigen Verdächtigen.