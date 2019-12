Kostenpflichtiger Inhalt: Interview Landrat Sören Meng : Empfehlungen für Entscheider

Zunächst mal: Wie definieren Sie Ende 2019 den Stellenwert des Standorts Reden für unsere Region?

Meng: Es wird im Tourismusbereich von sogenannten touristischen Leuchttürmen gesprochen. Der Standort Reden ist so ein Leuchtturm, der über 300 000 Menschen aus dem ganzen Saarland und darüber hinaus in unseren Landkreis bringt. Gemeinsam mit dem Neunkircher Zoo und weiteren Attraktionen in den Kommunen, ist Reden ein echtes Highlight. Was die Qualität des Standorts angeht, wird er oftmals unterschätzt. Der Erlebnisort Reden hat noch viel Potenzial.

In Schiffweiler fliegen so kleine Wort-Pfeile zwischen den politischen Seiten: Wer wann was zu früh, zu spät oder gar nicht sagt. Sehen Sie ein Kommunikationsproblem?

Meng: Um im Wording zu bleiben, über Reden wird viel geredet. Das hat, unter anderem, mit den verschiedenen Zuständigkeiten zu tun. Neben dem Kreis, sind das Land, die RAG und die Gemeinde mit im Boot. Was uns eint, ist die Leidenschaft, den Standort für die Zukunft weiter zu entwickeln. Hier müssen wir ansetzen.

Vielleicht auch ein Abstimmungsproblem? Befürchtungen hier, das Land zieht sich vom Standort zurück. Ortsrat-Resolution. Fünf-Punkte-Programm der CDU im Kreis…

Meng: Ich stelle nicht fest, dass sich das Land hier zurückzieht. Als Aufsichtsratsmitglied der IKS erlebe ich, wie sehr der Standort die Arbeit des Gremiums prägt. Ich gebe zu, die Gemengelage ist nicht einfach, aber alle Partner wollen den Standort weiterbringen. Das große Problem ist, dass es eine hohe Erwartungshaltung aller Beteiligten gibt und dass die direkten Zuständigkeiten oftmals nicht klar sind. Aus diesem Grund brauchen wir ein verbessertes Standortkonzept und ein zielgenaueres Standortmarketing. Der Landkreis ist hier bereit, Verantwortung mit zu übernehmen.

Sie fordern, dass alle Akteure für den Standort Reden an einem Strang ziehen. Wie sehen Sie da Ihre Rolle?

Meng: Ich habe in den letzten Monaten unter Beweis gestellt, dass ich die Aufgabe des Landkreises in einer koordinierenden Funktion sehe. Bereits jetzt leistet unsere Tourismus- und Kulturzentrale einen wichtigen Beitrag vor Ort. Wie schon erwähnt, wollen alle Akteure am Standort den Erlebnisort als touristisches Ziel weiter entwickeln. Allerdings muss ich feststellen, dass hierfür die Zeit reif ist und wir zügige Entscheidungen brauchen.

Sie weisen auf laufende Gespräche zwischen Landesregierung, Landkreis und Gemeinde Schiffweiler hin für ein Standort-Konzept. Was soll das Konzept leisten? Wann könnte es vorliegen?