Corona Neunkirchen : Zwei Arbeitsplätze an einem Ort

Kreis Neunkirchen Die Schließung der Schulen und Kitas erfordert von Eltern derzeit eine Menge Organisationstalent.

Die Freude am Freitag war bei den einen groß, bei den anderen hielt sie sich arg in Grenzen. Die einen, das sind die Schüler. Vier Wochen verlängerte Osterferien – wer hätte sich während seiner Schulzeit darüber nicht gefreut. Die anderen, das sind die Eltern, die sich bereits am Freitag ausmalen konnten, dass in den kommenden Tagen vieles organisiert werden muss und sich viele Fragen auftun werden. Oma und Opa sollen, so hieß es gleich, nicht für die Betreuung eingesetzt werden. Die Gründe sind hinlänglich bekannt und absolut nachvollziehbar: Alles muss getan werden, um die Verbreitung des Virus zu minimieren. Was also bleibt Eltern mit kleineren Kindern, die noch nicht alleine das Haus hüten können? Sie müssen die Betreuung selbst übernehmen. Die Eltern müssten sich organisieren, war immer wieder zu hören. Aber wie? Im besten Fall sind beide Eltern beruflich so flexibel, dass sie dies leisten können, was aber auf die wenigsten zutrifft. Besonders schwierig ist die Situation für Alleinerziehende, für die ein Spagat zwischen Arbeit und Kinderbetreuung nahezu unmöglich ist.