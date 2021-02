Mit 54 Jahren : Elefantendame Kirsty wurde gestern Abend eingeschläfert

Gerade erst hat man sich im Neunkircher Zoo über die Geburt des Orang-Utan-Babys gefreut, jetzt trauert man um die beliebte und anhängliche Elefantendame.

Neunkirchen Man hört ihm die Ergriffenheit noch an, als er anruft. Zoodirektor Norbert Fritsch ist sichtlich bewegt, als er der SZ am späten Dienstagmorgen mitteilt: Elefantendame Kirsty musste gestern Abend eingeschläfert werden. Um die Mittagszeit ist sie in Hannover angekommen, wo sie in der tiermedizinischen Universität obduziert wird. „Die Entscheidung war schwer aber unumgänglich“, sagt Fritsch. Seit 2005 war Kirsty im Neunkircher Zoo, war damals zusammen mit der älteren Judy aus Dublin gekommen. Noch vor einem Jahr war sie topfit. Doch dann passierte das, was bei Elefanten über 50 häufig passiert: Sie baute sichtlich ab. Immer schneller ging das. Die letzten Tage war für die Pfleger und den Zoodirektor offensichtlich: Sie fühlte sich nicht mehr wohl. Hunderte Kilo Gewicht verlor die einst stattliche Vier-Tonnen-schwere Dame. Sie fraß nicht mehr, trank nicht mehr, legte sich nicht mehr hin, stand nur noch an einem Platz. Also hatte man sich „schweren Herzen“ entschlossen, sie zu erlösen. Gestern Abend war es dann soweit. Obertierpfleger Dirk Backes, Zoodirektor Norbert Fritsch und alle übrigen Zoomitarbeiter nahmen noch einmal Abschied.