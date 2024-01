Eisschwimmen am Itzenplitzer Weiher Helden in Badehose trotzen der Kälte am „Lake Itzi“ (mit Bildergalerie)

Eis gab es nicht, ab trotzdem war es kalt. Nachdem das Neujahrsschwimmen 2023 nach den beiden Corona bedingten Absagen in den Jahren zuvor ein beeindruckendes Ereignis war, sprangen gestern wieder 80 unerschrockene Schwimmerinnen und Schwimmer in die bitterkalten Fluten des Itzenplitzer Weihers beim traditionsreichen Neujahrsschwimmen der Merchweiler Seelöwen, dem Eisschwimmerclub an der Saar. In diesem Jahr fand bereits zum 16. Mal das Neujahrsschwimmen statt. Unter den Schwimmern im „Lake Itzi“ gab es gestern viele neugierige „Erstis“, aber vor allem jede Menge „Wiederholungstäter“.