Bauprojekt in Furpbach : Einkaufsmarkt nimmt weitere Planungs-Hürde

Neunkirchen 800 Qaudratmeter Verkaufsfläche soll er haben, der Nahversorgung in Furpach dienen und die städtebauliche Situation wesentlich verbessern: Die Rede ist von einem geplanten Einkaufsmarkt am Kohlhofweg in Furpach.