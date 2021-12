Blaulicht : Einbruchsspur führt von Neunkirchen nach Winterbach

Neunkirchen/Winterbach Frau belastet ihren Lebensgefährten.

Am frühen Samstagmorgen wurde der Neunkircher Polizei ein Einbruch in Räumen einer Selbsthilfeeinrichtung in Neunkirchen gemeldet. Es gab zwar Einbruchsspuren, aber es wurde nichts entwendet. Allerdings konnten Werkzeuge gefunden werden, so heißt es im Polizeibericht weiter, die einem Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus in Winterbach in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zugeordnet werden konnten. Bei dieser Tat war neben den Werkzeugen ein komplettes Feuerwehrfahrzeug entwendet worden, welches bereits am Freitagmorgen in Neunkirchen aufgefunden wurde. Eine Zeugin belastete ihren 25-jährigen Lebensgefährten aus dem Raum Neunkirchen, der für den Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus verantwortlich sein soll. Dieser soll zudem weiteres Diebesgut aus dem Einbruch in einer Wohnung gelagert haben. Dort konnte das Diebesgut auch aufgefunden werden.