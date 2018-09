Dieben klauen beim Reitverein Neunkirchen teure Sättel

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstagmorgen Zugang zu den Räumlichkeiten des Reitvereins in Neunkirchen in der Betzenhölle. Dort brachen sie mehrere Schränke auf und entwendeten fünf Sättel sowie unzählige Reitutensilien. Der Wert der entwendete Gegenstände wird auf über 20000 Euro geschätzt. Aufgrund der Größe des Diebesguts geht die Polizei von mehreren Täter aus. Zudem geht sie davon aus, dass die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen unter 06821-2030