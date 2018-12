Einbrecher sind in der Nacht auf Montag in ein Fahrradgeschäft in der Neunkircher Steinwaldstraße eingebrochen. Wie die Polizei weiter schreibt, hebelten zwei noch unbekannte Täter die Eingangstür des Geschäftes auf. Innerhalb kürzester Zeit entwendeten sie zwei hochwertige Fahrräder, ein E-Bike und ein Rennrad ohne Antrieb. Dann flüchteten sie vom Tatort.

Hinweise an die Polizei Neunkirchen unter Tel. (0 68 21) 20 30.