Einbrecher knacken Spielautomaten

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitagabend vergangener Woche und Montagmorgen in eine Gaststätte in der Neunkircher Max-Braun-Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich zunächst über die Eingangstür des Ladenlokals gewaltsam Zutritt, so die Polizei, um wenig später im Schankraum zwei Spielautomaten aufzubrechen. Aus den Spielautomaten entwendeten sie Bargeld.

Hinweise an die Polizei Neunkirchen unter Tel. (0 68 21) 20 30.