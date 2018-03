Einbrecher gehen ohne Beute

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht, in ein Geschäftsgebäude in der Unteren Bliesstraße 13 einzubrechen. Wie die Polizei weiter mitteilt, überstiegen sie einen Zaun und öffneten gewaltsam zwei Fenster des Gebäudes. An einer angrenzenden Fertigungshalle wurde ebenfalls ein Fenster aufgebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts aus dem Gebäude und der Halle entwendet.

Hinweise an die Polizei unter Tel. (0 68 21) 20 30.