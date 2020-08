Kreis Neunkirchen Am Montag, 24. August, gibt es einen weiteren Covid-19-Fall im Landkreis Neunkirchen. Insgesamt gibt es nun 302 positive Fälle seit Aufkommen der Pandemie im Landkreis.

Von den insgesamt 302 Erkrankten können 283 Personen (plus vier) als geheilt betrachtet werden, da aus der Quarantäne entlassen. Somit sind Stand Montag acht Personen im Landkreis Neunkirchen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt gibt es elf Covid-19-Todesfälle. Aktuelle Fälle gibt es derzeit einen in Eppelborn, drei in Illingen, vier in Neunkirchen und keine in Merchweiler, Ottweiler, Schiffweiler und Spiesen-Elversberg.