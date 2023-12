Rückblick auf das Jahr 2023 in Neunkirchen Das war 2023 im Kreis Neunkirchen

Januar Unruhig: Rettungskräfte haben in der Silvesternacht viel zu tun. Unter anderem brennt in Wellesweiler ein Dachstuhl, bei einem Autounfall in Hüttigweiler verletzen sich zwei Menschen schwer. Gewalt: Bei einer Massenschlägerei mit 30 Beteiligten in Neunkirchen wird eine Schusswaffe abgefeuert. Gaga: Auch im Kreis ist das Darts-Fieber ausgebrochen. „Für e Wellinger gar nit schlecht“, meint OB Jörg Aumann zu Gabriel Clemens. Ende: Nach dem Tod einer jungen Giraffe im Neunkircher Zoo fordert die Tierschutzorganisation Peta das Ende der Zoohaltung. Spitze: Marie und Felix sind die beliebtesten Vornamen im Kreis. Schluss: Gastronom Sime Plazibat schließt den Scheiber Hof hinter sich ab. „Es macht keinen Spaß mehr“, sagt er. Aus: Der Verein Fit4Charity verkündet vorerst das Ende des Rollenspielkonvents Fark. Risse: Die Kuchenbergstraße in Wiebelskirchen ist seit Wochen teilweise gesperrt, weil sich Risse in der Straße gebildet haben. Der Ärger bei Anliegern ist groß und wird noch lange anhalten. Schleichend: In Schiffweiler wird ein Wohnhaus evakuiert, als dort eine Schlange auftaucht. In Terrarien werden weitere gefunden, etliche sind bereits tot. Sportlich: Maja Schorr wird Sportlerin, Felix Dachs Sportler des Jahres. Fluppen: Bei einem Einbruch in eine Tankstelle in Uchtelfangen haben es die Täter vor allem auf Zigaretten und Alkohol abgesehen. Plitsch: Nach emotionaler Debatte vertagt der Schiffweiler Gemeinderat die Entscheidung, ob das Freibad im Sommer öffnen wird. Bombe: In Furpach wird der Geldautomat der Sparkasse gesprengt.