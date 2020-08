Alexander Krieger engagiert sich beim Reparaturcafé : Testen, tüfteln und anderen Freude machen

Alexander Krieger wohnt in Schiffweiler, hat aber in der Neunkircher Innenstadt das für ihn passende Ehrenamt gefunden: Die Arbeit im Reparaturcafé macht dem 34-Jährigen viel Spaß. Foto: Heike Jungmann

Neunkirchen Wo das Ehrenamt funktioniert, geht es der Gesellschaft gut. In Deutschland engagieren sich rund 31 Millionen Menschen in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl. Warum ehrenamtliches Engagement nicht nur sinnvoll ist, sondern Spaß macht, zeigen wir in einer Serie. Heute: Alexander Krieger.

„Oje, meine Kaffeemaschine spinnt.“ Ein Hilferuf, der Alexander Krieger nicht aus der Ruhe bringt. Der 34-jährige Anwendungsentwickler hat ihn in den vergangenen Monaten sogar ziemlich häufig gehört. Eine Erklärung: Die Menschen haben mehr Zeit zu Hause verbracht und den heimischen Kaffeevollautomaten mehr als üblich strapaziert. Und wenn dieser kaputt geht, dann führt für immer mehr Neunkircher der Weg zum Reparaturcafé im Komm-Zentrum in der Kleiststraße 30 b. Denn wegwerfen war gestern.

Hier ist Alexander Krieger seit eineinhalb Jahren in seiner Freizeit als Reparateur tätig. Ein Ehrenamt, das dem jungen Mann aus Schiffweiler – derzeit der Jüngste im Team – einen Riesenspaß macht. Er selbst hatte eine Notiz über das Reparaturcafé in der Zeitung gelesen, und als die Freundin auch noch per Facebook darauf aufmerksam wurde, schaute er unverbindlich bei der patenten Truppe in der Neunkircher Innenstadt vorbei.

„Die Leute kamen direkt auf mich zu und unterhielten sich mit mir über meine Interessen“, berichtet Krieger. Gleich wohlgefühlt habe er sich und noch am selben Tag ein Anmeldeformular ausgefüllt. Nach einer coronabedingten Pause ist das Reparaturcafé seit dem 20. Juni wieder geöffnet. Ein Mal im Monat – der nächste Termin ist an diesem Samstag, 22. August, – begutachten ehrenamtliche Experten von 9 bis 14 Uhr Elektrokleingeräte, Lampen, mechanische Geräte und so weiter. Im Idealfall werden diese zusammen vor Ort repariert. Alexander hat sich mittlerweile zum Kaffee-Automaten-Spezialisten gemausert. Und weil in der jüngsten Zeit so viele Automaten gebracht wurden und deren Reparatur wegen der Fehlersuche so aufwändig ist, bosselt Krieger sogar an manchen Abenden noch zu Hause in Schiffweiler an den Geräten. Angesprochen auf den Zeitaufwand, meint Alexander lächelnd: „Meine Freundin hat ein Hobby, das auch viel Zeit frisst.“ Am liebsten repariert Krieger, der nach einer Ausbildung als Informationselektroniker noch den Bachelor in angewandter Informatik draufgesattelt hat, übrigens Media-Geräte wie CD-Player oder ähnliches. Nicht angenommen werden übrigens Handys und Smartphones, Großgeräte oder Reparaturen, die gewerblichen Betrieben vorbehalten sind. Aber ansonsten ist Alexander nicht bekannt, „dass wir jemals eine Person weggeschickt haben.“ Er mag die Herausforderung, die besondere Tüftel-Aufgabe. Zum Beispiel fand er bei einem AV-Verstärker den Fehler nicht, schaute mit den Kollegen übers Gerät und gemeinsam wurde die Lösung erarbeitet. Es sei immer jemand da, der einem weiterhelfe. „Wir haben in allen Bereichen sehr viel Know-How und einen sehr guten Zusammenhalt.“

Ein ruhiges Händchen und gute Augen sind auch beim „Hacker Space“ gefragt, einem Verein in Saarbrücken für junge Tüftler und Bastler. Krieger könnte sich vorstellen, so etwas auch in Neunkirchen aufzuziehen. Allerdings ruht die Vereinstätigkeit der Saarbrücker derzeit wegen der Corona-Pandemie.

Er könne nur jedem empfehlen, der gerne tüftelt, einmal beim Reparaturcafé vorbeizuschauen. Für ihn sei sein Ehrenamt eine absolute Win-Win-Situation. „Ich habe Spaß am Reparieren, und unsere Kunden haben wieder Spaß mit ihren Geräten.“