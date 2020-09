SZ-Serie Spaß haben beim Ehrenamt, Teil 4 : Wenn helfen ein Wohlgefühl bereitet

Neunkirchen ist für ihn und seine Familie zu einer neuen Heimat geworden: Ahmad Hamoud ist 2015 aus Syrien geflüchtet, seit vier Jahren engagiert er sich hier ehrenamtlich. Foto: Heike Jungmann

Neunkirchen Wo das Ehrenamt funktioniert, geht es der Gesellschaft gut. In Deutschland engagieren sich rund 31 Millionen Menschen in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl. Warum ehrenamtliches Engagement nicht nur sinnvoll ist, sondern Spaß macht, zeigen wir in einer Serie. Heute: Ahmad Hamoud.

„Etwas Gutes für die Gesellschaft tun“, so fasst Ahmad Hamoud seine Beweggründe zusammen, sich ehrenamtlich in seiner neuen Heimat Neunkirchen zu engagieren. Vor fünf Jahren ist der Syrer aus der vom Bürgerkrieg besonders stark betroffenen Stadt Stadt Aleppo geflüchtet. Später kamen seine Frau und die vier Kinder im Rahmen der Familienzusammenführung nach. Zwei Mal sei ihre Wohnung in Aleppo bombardiert worden, berichtet Hamoud. Die Kinder weinten, suchten Zuflucht im Badezimmer, „weil es dort ein bisschen Sicherheit gab.“ Gemeinsam hat die Familie die Entscheidung getroffen, „irgendwohin zu gehen. Wir konnten das nicht mehr ertragen.“

Mehr muss Ahmad Hamoud nicht erzählen, muss nicht erklären, warum er damals das Risiko der Flucht in eine ungewisse Zukunft auf sich nahm. „Das Schicksal hat uns nach Deutschland geschickt“, sagt der 46-jährige Elektroingenieur. Dies sei eine gute Entscheidung gewesen für ihn und seine Familie, denn sie fühlten sich wohl hier und seien dankbar für die Unterstützung von vielen Seiten. Eine bittere Erfahrung musste er allerdings in der neuen Heimat machen: Obwohl er fließend Deutsch spricht und derzeit seine Sprachkenntnisse in einem Kursus weiter verbessert, findet Hamoud keine Arbeit in seinem erlernten Beruf. In Aleppo hat Ahmad Hamoud unter anderem 14 Jahre bei der Firma Siemens gearbeitet und auch bei verschiedenen Handyfirmen. Die Corona-Pandemie habe die Arbeitssuche nicht einfacher gemacht.

Wie versiert Ahmad Hamoud als Elektroingenieur ist, können seine „Kollegen“ im Team des Reparaturcafés Neunkirchen bestätigen. Seit März 2019 repariert er dort nach Möglichkeit alles, was kaputt und zu schade zum Wegwerfen ist. Seine Hausbesitzerin habe ihn auf die Einrichtung im Kommzentrum aufmerksam gemacht. Es sei schade, findet er, dass es immer noch viele Leute gebe, die lieber etwas neu kaufen, als es zu reparieren. „Zum Beispiel einen Staubsauger wegzuwerfen wegen eines kaputten Schalters, dessen Ersatz nur zehn Euro kostet – das schadet unserer Umwelt“, findet Hamoud. Andererseits habe er gemerkt, dass etliche Neunkircher dankbar dafür sind, wenn ihre Geräte für eine Spende wieder zum Laufen gebracht werden. „Ihnen zu helfen, macht mir ein Wohlgefühl“, sagt er. Besonders gern kümmert er sich um die Spielsachen von Kindern. „Das ist eine Lieblingsarbeit für mich.“ Dann denke er bei der Arbeit, die er auch oft mit nach Hause nehme, an das Lächeln im Gesicht der Kunden, wenn sie ihr Gerät wieder in Empfang nehmen.

Ahmad Hamoud repariert im Prinzip alle elektrischen Geräte, von der Mikrowelle bis zum Haarfön. Moderne Dinge seien oft sehr kompliziert, mit eigenen Modulen, die eine Reparatur erschwerten. „Das nehme ich dann als Herausforderung.“ Im Frühjahr brachte er eine defekte Nähmaschine auf Vordermann, mit dieser nähte seine Frau Ehsan Mund-Nasen-Schutz unter anderem für die „sehr netten deutschen Nachbarn“.

Nicht nur im Reparaturcafé, auch bei der Pflanztauschbörse packt Hamoud mit an, wenn er gebraucht wird. So wie es eine Selbstverständlichkeit für ihn war, beim Projekt „Respekt“ der Stadt Neunkirchen und der Selbsthilfegruppe „Bunte Seelen“ mitzumachen. „Und wenn ich nach Hause komme“, sagt Ahmad Hamoud, „Sehe ich die Hoffnung in den Augen meiner Kinder.“