Überwachungskamera filmt EC-Karten-Betrüger Geld abgehoben — Polizei Neunkirchen sucht mit Fotos nach diesem Mann

Am Samstag,16. September, hat demnach ein bis dato unbekannter männlicher Täter um 11:27 Uhr an einem Geldautomaten in der Wiebelskircher Straße in Neunkirchen-Hangard insgesamt 2000 Euro in Bar abgehoben. Die dort eingesetzte EC-Karte wurde dem Geschädigten zuvor bei einem Diebstahl in der Innenstadt von Neunkirchen entwendet.