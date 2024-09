Noch bis Sonntag geöffnet Durchwachsene Freibadbilanz im Kreis Neunkirchen

In dieser Woche gab das Wetter mit teilweise einstelligen Temperaturen sowie viel Regen und Wind schon mal einen Vorgeschmack auf den Herbst. Bei dieser Witterung zieht es dann wohl kaum noch jemanden in die Freibäder im Kreis Neunkirchen. Zeit, um einen Blick auf die Besucherzahlen in dieser Saison zu werfen. Die SZ hat auch nachgehört, ob Bäder weiterhin geöffnet sind.