Brutale Tat in Neunkirchen : Donnerstagmorgen: Dreister Überfall auf Netto-Markt

Neunkirchen Weil sie als erste an ihrem Arbeitsplatz im Neunkircher Netto-Markt war, wurde eine Verkäuferin Opfer von brutalen Dieben.

Am Donnerstagmorgen (5. September) um 5.10 Uhr wurde die Netto-Filiale in der Südüferstraße in Neunkirchen von zwei bisher unbekannten Personen dreist überfallen. Das meldet die Neunkircher Polizei. Die Unbekannten warteten das Eintreffen der ersten Verkäuferin ab. Sie sprühten der Frau unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und stießen sie zu Boden. Dann entrissen die Täter ihrem Opfer die Handtasche mit dem Geschäftsschlüssel. So konnten sie in den Laden gelangen und aus dem Tresor Bargeld in vierstelliger Höhe entwenden. Darüber hinaus entwendeten sie auch das mitgeführte Bargeld und das Handy der Verkäuferin. Diese wurde bei dem Überfall verletzt, konnte sich aber noch ohne weitere Hilfe in ärztliche Behandlung gegeben. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer handeln. Einer trug eine Basecap falsch herum. Aufgrund des eingesetzten Pfeffersprays wurde das Sehvermögen der Verkäuferin erheblich eingeschränkt, so dass keine nähere Täterbeschreibung vorliegt, so die Polizei.