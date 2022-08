Spektakulär war der Verkehrsunfall, der sich am 14. Oktober 2021 in der Elversberger Straße in Spiesen ereignete. An der Grenze der beiden Ortsteile Spiesen und Elversberg kam es beim Abbiegen zu einem folgenschweren Zusammenstoß eines PKW mit einem Kleinbus. Der Bus kippte sofort um und prallte gegen weitere Fahrzeuge eines Autohauses, riss eine Werbetafel um und kam in Seitenlage zum Endstand. Zwei Personen wurden bei diesem Unfall verletzt. Foto: BeckerBredel