Tierische Polizeieinsätze in Neunkirchen : Warum ein Känguru eine Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen musste

Neunkirchen Zu gleich drei „tierischen“ Einsätzen mussten Beamte der Polizei-Inspektion Neunkirchen in der Nacht zu Dienstag ausrücken.

Gleich dreimal mussten die Beamten der Polizei-Inspektion Neunkirchen in der Nacht zu Dienstag (20. Juli) zu tierischen Einsätzen ausrücken. Zunächst wurde nach Angaben der Polizei gegen 20.30 Uhr am Montagabend eine Herde von sieben Alpakas beobachtet, die in Landsweiler unterwegs war. Die alarmierten Beamten konnten die Herde tatsächlich in der Hauptstraße entdecken. Es gelang ihnen schließlich, die Tiere in einem Garten festzuhalten und an ihrem weiteren nächtlichen Spaziergang zu hindern. Wenig später kam die Besitzerin der Ausreißer hinzu und brachte die Tiere in ihr Gehege zurück. Wie die Tiere aus ihrem umzäunten Gehege ausbrechen konnten, war zunächst unklar.