Zoo Neunkirchen Eine Nacht wie ein Traum im Neunkircher Zoo

Die „Dreamnight at the Zoo“ am Freitag, 2. Juni, veranstaltet der Zoo Neunkirchen in Kooperation mit der Kreisstadt Neunkirchen von 17 Uhr bis 20 Uhr. Bei diesem Event dürfen chronisch kranke und behinderte Kinder gemeinsam mit ihren Eltern, Geschwistern und auch Betreuern exklusiv den Zoo am frühen Abend kostenfrei besuchen, wie Zoo-Sprecherin Marieke Groß mitteilt. Für die Kreisstadt Neunkirchen und den Neunkircher Zoo ist es bereits die sechste Traumnacht, die sie gemeinsam veranstalten.