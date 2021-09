Marienhausklinik St. Josef Kohlhof : Neuer Chefarzt am Kohlhof

Dr. med. Taiseer Sayegh Foto: Antje Klauk

Neunkirchen/Waldbreitbach In der Marienhausklinik St. Josef in Neunkirchen hat Dr. med. Taiseer Sayegh am 1. September die Leitung der Klinik Allgemein- und Viszeralchirurgie übernommen.

Man könnte es als syrisch-deutsche Erfolgsgeschichte bezeichnen, wenn man den bisherigen Lebensweg von Dr. med. Taiseer Sayegh verfolgt: Geboren 1974 in Damaskus, stand für ihn schon sehr früh fest, dass er Arzt werden wollte. Er studierte von 1991 bis 1998 Medizin in Aleppo und war anschließend fünf Jahre lang als Assistenzarzt in der Chirurgie mit Schwerpunkt Onkologische Chirurgie am Nuklearmedizinischen Zentrum des Universitätsklinikums in Damaskus tätig. Seine Bestrebungen, das erworbene medizinisches Wissen im Ausland zu vertiefen, blieben zunächst erfolglos. Erst die Begegnung mit Prof. Dr. Schahnaz Alloussi, der damals im Städtischen Klinikum Neunkirchen, heute das Diakonie-Klinikum, als Chefarzt der Urologie tätig und zu Besuch in Syrien war, brachte die Wendung. Mit dessen Unterstützung kam Dr. Sayegh im September 2003 ins Saarland, wo er als Gastarzt in der Urologie bei Dr. Alloussi arbeitete.

Es folgten Jahre der Weiterbildung, die er ab 2006 bei Dr. Peter Weißenbach – ebenfalls im Städtischen Klinikum Neunkirchen – 2009 mit dem Facharzt für Chirurgie und 2015 mit dem Facharzt für Viszeralchirurgie abschloss. Inzwischen als Oberarzt tätig, führte ihn ein Wechsel im Jahr 2019 zum Caritasklinikum Rastpfuhl. Hier machte er unter Chefarzt Prof. Ralph Metzger die Facharztausbildung für spezielle Viszeralchirurgie, die er 2021 erfolgreich abschloss.