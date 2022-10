Dorfentwicklung Münchwies : Dorfentwicklungsgruppe wird gegründet

Münchwies Münchwies geht den nächsten Schritt im Entwicklungskonzept – erstes Treffen am Mittwoch, 19. Oktober.

Der Beigeordnete der Kreisstadt Neunkirchen, Thomas Hans, lädt die Münchwieserinnen und Münchwieser, für Mittwoch, 19. Oktober, 18 Uhr, zu einem Treffen in die Gemeinschaftsräume der katholischen Pfarrkirche Münchwies ein. Ziel ist die Gründung einer Dorfgemeinschaftsgruppe, die sich mittel- und langfristig für die Belange im Ort einsetzen könnte. Damit geht die Dorfentwicklung in Münchwies in die nächste Runde.

„Die Münchwieserinnen und Münchwieser haben im Prozess, der zum Dorfentwicklungskonzept von Münchwies geführt hat, immer wieder betont, dass sie bereit wären, für eine gute Zukunft in ihrem Stadtteil mit anzupacken. In den Workshops wurde die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft angeregt, die die Anliegen im Ort bearbeiten könnte“, erläutert Hans, der selbst in Münchwies wohnt. Und genau das Thema habe man jetzt aufgegriffen. Mit der städtischen Einladung zum ersten Treffen wird jetzt also der nächste Schritt auf Basis des Dorfentwicklungskonzepts für den Ort gemacht.

Im Konzept für Münchwies steht – als eines von drei Entwicklungszielen – ausdrücklich geschrieben: „Weitere Stärkung der Stadtteilgemeinschaft und Förderung des ehrenamtlichen Engagements - Gründung einer Arbeitsgemeinschaft“. Dabei sieht die Hochschule die Aufgabe der Gruppe ausschließlich in der Erarbeitung eines Konzepts für ein Dorfgemeinschaftshaus. Ganz so eng will Hans das Ganze aber nicht angehen. Und so erläutert die Leiterin der Stabsstelle Demografie und Dorfentwicklung, Dr. Doris Kiefer, dann auch: „Wir möchten den Menschen möglichst viel Raum lassen. Wer ein Thema mitbringt, für das er sich einsetzen und auch andere Ideen anbringen möchte, ist in der Gruppe an der richtigen Stelle. Jeder und jede kann mitmachen – egal wie alt er oder sie ist, ob er oder sie schon immer auf der Münchwies wohnt oder neu zugezogen ist. Diejenigen, die sich bereits lange in Vereinen engagieren, sind ebenso herzlich willkommen, wie die, die sonst nicht so aktiv sind. Alle sind eingeladen, sich für ihr Dorf am Himmel einzusetzen.“