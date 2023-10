Interview Thomas Helmer Anekdoten, Analysen und das Phrasenschwein

HELMER Mein Gefühl ist, dass wir sehr, sehr gute Einzelspieler haben. Vielleicht haben wir in den letzten Jahren auch das, was uns immer ausgezeichnet hat, nicht mehr so gut beherrscht. Das Verteidigen, die Defensivarbeit. Ein Neuner fehlt uns, das wissen wir schon länger. Aber wenn man als Mannschaft funktioniert – da war das 2:1 gegen Frankreich ein erstes Indiz, ein erster Schritt –, und diese Leidenschaft nach außen verkörpert, dann kann man einiges bewegen. Da setze ich drauf. Und ich hoffe auf den Heimvorteil. Aber es muss erst mal auf dem Platz funktionieren. In Dortmund war ich live dabei. Da hatte ich das Gefühl, Thomas Müller zum Beispiel, der ist erst mal nur angerannt. Er hatte nicht immer einen Plan, aber er wollte Alarm machen, alle mitreißen. Das hat wunderbar funktioniert. Er konnte nach 60, 70 Minuten nicht mehr. Aber das ist in Ordnung, finde ich. Da hat man ihn mit Applaus verabschiedet, er hat sein Tor gemacht und alles ist gut so! Das wollen wir alle wieder sehen. Wir sind ja gar nicht mehr – ich nicht und die Fans auch nicht – super anspruchsvoll, dass wir alles an die Wand spielen sollen. Einfach noch mal dieses Gefühl haben, dass man mitleidet, mitfiebert, mitfeiert – das macht es aus. Das muss die Mannschaft jetzt wieder endlich hinkriegen. Es ist nicht damit getan, wenn man jetzt ein öffentliches Training mehr macht. Ich merke aber auch, dass alles, was kritisch beäugt werden könnte, auch kritisch gesehen und dann gleich multipliziert wird. Vielleicht sollten wir uns alle mal zurückhalten. Lassen wir den Julian mal machen.