Kreis Neunkirchen Im Landkreis Neunkirchen wird an den Medienkonzepten gearbeitet. Technik soll in den Unterricht eingebunden werden.

Selbstbestimmt und verantwortungsvoll – so sollten digitale Medien genutzt werden. So früh wie möglich sollte die digitale Kompetenz gefördert werden, idealerweise in der Schule. Das erfordert Investitionen in die IT- Ausstattung der Schulen. Allerdings müssen auch Lehrerinnen und Lehrer gut qualifiziert sein, um digitale Medien nutzen und digitale Kompetenzen vermitteln zu können. Mit dem Digitalpakt Schule wollen Bund und Länder diese Ziele erreichen.