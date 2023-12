Tischtennis-Regionalliga Südwest Die Erwartungen mehr als nur erfüllt

Illingen · Trotz der jüngsten 4:6-Niederlage zum Jahresabschluss bei Lokalrivale TV Limbach rangieren die TTF Illtal als Aufsteiger in der Tischtennis-Regionalliga Südwest im vorderen Mittelfeld. Am Sonntag, 28. Januar, wiederholt sich das Derby in Uchtelfangen.

22.12.2023 , 15:03 Uhr

In Abwesenheit des US-Amerikaners Sid Naresh ist Aaron Vallbracht Illtals Nummer eins. Foto: Ruppenthal

Von David Benedyczuk

Die Tischtennis-Asse der TTF Illtal verabschiedeten sich Anfang Dezember mit einer knappen und bitteren 4:6-Niederlage im Saar-Derby beim TV Limbach in die Regionalliga-Weihnachtspause bis Ende Januar.