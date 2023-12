Fußball-Saarlandliga Eppelborner Trainersuche bald beendet

Die Zukunft von Sebastian Kleer (Mitte) ist geklärt. Der 40-jährige Noch-Trainer des FV Eppelborn wird ab der kommenden Saison beim Verbandsligisten SV Hellas Bildstock an der Seitenlinie stehen. Wer sein Nachfolger in Eppelborn wird, soll wohl in den kommenden Tagen geklärt werden.

Foto: Sabrina Klinner