Schiedsrichter Neunkirchen : 100 Jahre im Dienst der Fairness

Neunkirchen Die Schiedsrichtergruppe Neunkirchen feierte Jubiläum. Dabei ging es auch um den Streik vom Wochenende und um mangelnde Wertschätzung.

Sportlich hatten die Neunkircher Fußball-Schiedsrichter am Wochenende bekanntermaßen eine Pause. Umso mehr Muse und Zeit hatten sie, um am Samstagabend in der Aula des Gymnasiums am Krebsberg den 100. Geburtstag ihrer Schiedsrichtergruppe zu feiern. Mit einem anderen Stellenwert als geplant. „Bis vor wenigen Wochen hatte ich gedacht, dass unser Jubiläum an diesem Wochenende das herausragende Ereignis für die Schiedsrichter ist“, bekannte Gruppenobmann Christian Zepp, „aber wir wurden von den Ereignissen überholt“.