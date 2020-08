Öffentlichkeitsfahndung : Dieb hebt mit gestohlener EC-Karte Geld ab

Der Unbekannte stahl am 3. März einen Geldbeutel und bediente sich anschließend am Konto des Geschädigten. Foto: Polizei

Neunkirchen Anfang März stahl der unbekannte Täter in einem Neunkircher Geschäft einen Geldbeutel und hob anschließend 480 Euro vom Konto seines Opfers ab.

Die Polizei Neunkirchen fandet nach einem Mann, der am 3. März seinem Opfer zunächst in einem Neunkircher Geschäft den Geldbeutel mit allen Dokumenten stahl und später an einem Geldautomaten der Sparkasse Neunkirchen 480 Euro vom Konto des Geschädigten abhob.