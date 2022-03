Theater in Neunkirchen : Wenn die Welt zum Irrenhaus wird

Szenenfoto aus „Die Physiker“ Foto: Loredana La Rocca

Neunkirchen Friedrich Dürrenmatts „Die Physiker“ ist ein Theaterklassiker. Am Dienstag ist das Stück in Neunkirchen zu sehen.

Am Dienstag, 22. März, um 20 Uhr wird das Theaterstück „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt vom Tournee-Theater Thespiskarren in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen aufgeführt, teilt die Neunkircher Kulturgesellschaft mit.

In dem beschaulichen Schweizer Sanatorium Les Cerisiers werden zwei Krankenschwestern ermordet, angeblich erdrosselt von ihren Patienten. Auf den ersten Blick erscheinen diese durchaus harmlos: Der eine hält sich für Albert Einstein, der andere für Sir Isaac Newton und dem dritten – Johann Wilhelm Möbius – erscheint der König Salomon. Doch unter den Augen des mit dem Fall betreuten Inspektors Voß offenbart sich immer deutlicher, dass hier nichts so ist, wie es scheint. Möbius zum Beispiel, ist nicht etwa ein „Irrer“, sondern ein brillanter Physiker, der die „Weltformel“ entdeckt hat. Weil aber deren Anwendung katastrophale Folgen für die Menschheit haben würde, versteckt er sich im Irrenhaus, in der Hoffnung, sein Wissen vor der Welt zu verheimlichen. Mathilde von Zahnd, die missgestaltete Besitzerin und Chefärztin des Irrenhauses, hat bereits Kopien der Aufzeichnungen Möbius’ erstellt und will mit der Formel nun die Weltherrschaft erringen.

Das Irrenhaus entpuppt sich als Falle, und so treibt das Geschehen unaufhaltsam auf die „schlimmstmögliche Wendung“ zu. 1962 am Zürcher Schauspielhaus uraufgeführt, wurde „Die Physiker“ sofort zum Publikumsrenner und war in der Spielzeit 1962/1963 das meistgespielte Stück auf deutschen Bühnen. Auch Jahrzehnte später gehört es noch zu den am häufigsten aufgeführten Stücken Dürrenmatts.

Friedrich Dürrenmatt schrieb das von ihm selbst als „Komödie“ untertitelte Stück im Jahr 1961, als die Nukleartechnik noch jung war und der Kalte Krieg auf einen gefährlichen Höhepunkt zusteuerte. Zum ersten Mal entstand ein Bewusstsein dafür, dass von nun an das Ende der Welt in der Hand des Menschen selbst liegen könnte. So zeichnet Dürrenmatts Schauspiel den Menschen als Wesen voller Mängel, konfrontiert mit einer zunehmend technisierten Welt, die zu komplex geworden ist, als dass sie noch begreifbar wäre, heißt es in der Ankündigung.

Die Besetzung besteht aus Hellena Büttner, Sibylla Rasmussen, André Vetters, Stephan Bürgi, Peter Bause, Regula Steiner-Tomic, Christian A. Hoelzke, Raimond Knoll und Tina Rottensteiner.