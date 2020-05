Kaufmännische Schule : KBBZ Neunkirchen bietet neue Schulform an

Neunkirchen Ab dem kommenden Schuljahr 2020/21 bietet das Kaufmännische Berufsbildungszentrum (KBBZ) Neunkirchen die neue Berufsfachschule an. Es handelt sich um einen zweijährigen Bildungsgang (Ersatz für die bisherige Handelsschule), der in zwei Fachstufen zum Mittleren Bildungsabschluss führt und sehr praxisorientiert aufgebaut ist.

Das teilt die Schule mit. Den Schülerinnen und Schülern mit Hauptschulabschluss wird durch eine Dualisierung (Kombination von Tätigkeiten im Betrieb sowie in der Schule) in Form eines Jahrespraktikums ein weitreichender Einblick in das Arbeitsleben gewährt. Sie sollen dadurch, auch mit Blick auf den wachsenden Fachkräftebedarf, eine gezielte Ausbildungsperspektive erhalten.

Bisher war vorgesehen, dass das Praktikum an einem Tag in der Woche über das gesamte Schuljahr hinweg stattfinden soll. Diese Möglichkeit bleibt bestehen und wird insofern erweitert, als dass das Praktikum nunmehr auch in einer Form von zwei mal vier Blöcken absolviert werden kann. Die beiden Blockpraktika finden in der Zeit vom 23. November bis 18. Dezember und dann im Mai 2021 statt. Dadurch biete das KBBZ sowohl den jungen Menschen als auch den kooperierenden Betrieben eine erhöhte Planungssicherheit und letztlich mehr Flexibilität, erläutert die Schule. Nach dem Bestehen der Berufsfachschule ist der Besuch weiterer Schulformen am KBBZ möglich. Zum einen kann über die Fachoberschule die allgemeine Fachhochschulreife (Fachabitur) erlangt werden, zum anderen über das berufliche Gymnasium die allgemeine Hochschulreife (Abitur).