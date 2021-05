Lebensberatung : Konflikte der Eltern belasten Kinder stark

Neunkirchen Die Lebensberatungsstelle Neunkirchen des Bistums Trier stellt den Jahresbericht 2020 vor.

(red) 1143 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben bei der Lebensberatung des Bistums Trier in Neunkirchen im vergangenen Jahr Rat und Hilfe gesucht. Darüber hinaus haben 287 weitere Personen an Elternkursen, offenen Sprechstunden und Weiterbildungen teilgenommen. Das geht aus dem Jahresbericht 2020 der Lebensberatung hervor.

Als häufigste Beratungsgründe nennt der Bericht bei Kindern und Jugendlichen die emotionale Belastung aufgrund von Trennung und Scheidung der Eltern, Partnerschaftskonflikte der Eltern, Erschöpfung und Überlastung, die psychische Erkrankung eines Elternteils sowie Probleme durch inkonsequentes Erziehungsverhalten. 48 Prozent der insgesamt 281 beratenen Kinder und Jugendlichen lebten nicht mehr in ihrer Ursprungsfamilie. Bei den Erwachsenen waren die wichtigsten Themen die Belastung durch traumatische Erlebnisse, kritische Lebensereignisse und Verlusterlebnisse, stimmungsbezogene Probleme wie etwa Depressionen, Probleme in der Kommunikation sowie Ängste und Zwänge. Die durchschnittliche Beratungsdauer lag im vergangenen Jahr pro abgeschlossenem Fall bei 8,3 Stunden.

Darüber hinaus hat das Beratungsteam um Leiter Martin Ludwig im vergangenen Jahr traumatisierten Geflüchteten therapeutische Angebote gemacht. Zusätzlich wurden in diesem Zusammenhang Institutionen und Ehrenamtliche unterstützt. Die Lebensberatung Neunkirchen bietet bei Familien- und Partnerschaftsproblemen Mediation als Verfahren zur Konfliktregelung an.

Trotz Corona-Pandemie und Lockdown sei die Nachfrage nach den Angeboten der Lebensberatung ungebrochen gewesen. Das Angebot hätte in vollem Umfang aufrechterhalten werden können. Aufgrund der Pandemie seien die Beratungsgespräche allerdings zunehmend über Video und Telefon geführt worden. Laut Bericht war auch im Jahr 2020 die „Belastung durch traumatische Erlebnisse“ ein häufiger Beratungsanlass. Weiterhin bestehe eine hohe Nachfrage bei der fachlichen Beratung: Auf Anfrage von Jugendhilfeeinrichtungen sowie medizinischen und Bildungseinrichtungen helfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebensberatung bei der Einschätzung von Kindeswohlgefährdung. Weitgehend eingestellt werden mussten aufgrund der Pandemie die offenen Sprechstunden in der Kindertagesstätte Lehbesch in Ottweiler und im „Momentum – Kirche am Center“ in der Neunkircher City.