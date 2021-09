Freibad in Neunkirchen schließt : Die Lakai: Freibad schließt - Hallenbad öffnet

Neunkirchen Das Freibad Die Lakai schließt an diesem Montag, 6. September, für diese Saison. Am 14. September öffnen das Hallenbad und die Sauna dann nach einer kurzen Schließzeit unter Einhaltung der 3G-Regeln: entweder geimpft, genesen oder aktuell getestet.

Der Mindestabstand gilt im gesamten Bad- und Saunabereich. Ein Mundschutz ist generell im Ein- und Ausgangsbereich bis zur Umkleide zu tragen. Beim Duschen, in der Schwimmhalle sowie in Saunen und Ruheräumen wird kein Mundschutz benötigt. Aufgrund der Abstandsregeln ist die Anzahl der Gäste ist je Öffnungszeitfenster auf 100 Personen im Hallenbad und 25 Personen in der Sauna beschränkt. Ein Besucherzähler wird auf www.neunkirchen.de die aktuellen Besucherzahlen darstellen, so dass man vor dem Besuch die Ticketverfügbarkeit prüfen kann.