Künstler in Neunkirchen : Die Galerie 58 zieht an Ort der Kreativität

Neunkirchen Künstlerin Marianne Feld zog mit ihrer „Galerie 58“ von Schwalbach in den Büchelpark.

Diese Bilder haben alle eins gemein: sie bestehen aus Metall. Edelstahl genau genommen, den die diplomierte Grafik-Designerin zunächst mit Strukturpaste grundiert und anschließend, nach dem Trocknen, farblich gestaltet. „Ich male nicht, ich trage Strukturen und Flächen auf.“ Das klingt möglicher Weise simpel – ob es das tatsächlich ist, konnten die Gäste gern selbst mit Spachtel und Pinsel ausprobieren. Die Gastgeberin selbst hat ihre Kunst von der Pike auf gelernt – an der Fachhochschule des Saarlandes. Doch bevor Marianne Feld ihrer Passion mit ganzer Kraft nachgehen konnte, ging einige Zeit ins Land. 13 Jahre lang leitete sie als Geschäftsführerin den väterlichen Steinmetzbetrieb. Steinen Form zu geben, hat die dreifache Mutter allerdings nie gereizt. Das übernahm der jüngste Bruder, der die Tradition der Steinbildhauerei weiter führt. „Ich habe dafür 1000 Grabsteine beschriftet.“ Wenn es schon ein Handwerk hätte sein sollen, dann wäre Marianne Feld am liebsten Goldschmiedin geworden. Dieses Faible für Metall mündete schließlich auch in ihre ganz eigene experimentelle Herangehensweise an die Bildgestaltung – auf der Suche nach einer optimalen graphisch-bildnerischen Gestaltung.

Gebürtig in Saarlouis, lebt Marianne Feld mit ihrer Familie in Kirkel-Limbach. Ihr Arbeitsweg ist ab sofort deutlich kürzer: Logierte ihre „Galerie 58“ doch bisher auf 200 Quadratmetern im ehemaligen Schlecker-Drogeriemarkt in Schwalbach. „Dort musste ich schließen“, ihre Suche nach neuen Räumlichkeiten fand schließlich in Neunkirchen ein glückliches Ende. Ihre neue Werkstatt ist zwar deutlich kleiner, aber dafür hell und licht. Hier im Büchelpark mit Blick über die Dächer wird Marianne Feld auch wieder Workshops anbieten. Wen die Ausstellung interessiert, vereinbart am besten vorher telefonisch einen Termin.