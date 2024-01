KKW Wellesweiler Die Kinowelt zu Gast beim KKW

Natürlich kam auch das gesprochene Wort nicht zu kurz und die Begeisterung beim Publikum kannte keine Grenzen. In diesem Jahr als Gast dabei war Patrick Schreier vom KV Eulenspiegel, der als „Weinkönigin Else III.“ immer wieder das Publikum von den Stühlen riss. Das Saarländisch-Pfälzische-Duo (Natascha Nobel und Heike Gilcher) holte bei einem Kinobesuch zum Rundumschlag über ihre Ehemänner aus. Eine alte Bekannte in der KKW-Bütt ist auch Elvira Cleandabber (Andrea Legrom), die gekonnt ihrem Ehemann die Leviten liest. Frisch aus dem Frauenknast zum Freigang eingetroffen ist dann auch Eulalia Radebrecher alias Melanie Ruffing. Ihre Geschichten über die Familie und ihr Leben sind beim Wellesweiler Publikum immer ein Garant für Lacher. Den Büttenreden-Abschluss machte noch De Annerschd (Friedel Wagner), der den Narren sein Leid klagte, denn mit seiner Frau hat es ihn hart getroffen.