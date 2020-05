Notbetreuung : Fast alle Vorschulkinder sind unter

Kreis Neunkirchen Die Kinderbetreuung wurde auch im Landkreis zuletzt ausgeweitet vor dem Komplettstart am 8. Juni.

Kinderbetreuung ist und bleibt ein heikles Thema, solange nicht alle Einrichtungen wieder in vollem Umfang geöffnet haben. Derzeit kehren aber immer mehr Eltern zurück in die reguläre Berufstätigkeit und damit raus aus dem Home-Office oder der Zwangspause zurück an ihren eigentlichen Arbeitsplatz. Wodurch der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder steigt. Vorsorglich wurde durch das Bildungsministerium der Kreis derer, die Anspruch auf einen Notbetreuungsplatz haben, deutlich ausgeweitet. Berufstätige Eltern, die über keine Alternativlösung verfügen, sollen demzufolge auch einen Notbetreuungsplatz bekommen. Wichtigstes Kriterium dabei ist, ob der Bedarf nachvollziehbar begründet werden kann. Alleinerziehende dagegen haben in jedem Fall einen Anspruch – unabhängig davon, ob sie berufstätig sind. Dies gilt, und das ist der springende Punkt, immer im Rahmen der Kapazitäten.

Der Landkreis Neunkirchen verfügt inzwischen über 315 Notbetreuungsplätze im Krippenbereich und 1250 im Kindergartenbereich. Dazu kommen 70 Plätze im Hortbereich. Wie Pressesprecherin Jasmin Alt für den Landkreis mitteilt, gibt es in Neunkirchen 115 Krippenplätze und 460 Plätze in Kindergärten, in Illingen 40 plus 150, in Ottweiler 25 plus 100, in Eppelborn 45 plus 155, in Schiffweiler 35 plus 155, in Spiesen-Elversberg 35 plus 130 sowie in Merchweiler 15 plus 100.