Floristen sehen klarenTrend Die Grabgestecke zu Allerheiligen sind beliebt

Es ist noch gar nicht so lange her. Da war es eine Selbstverständlichkeit, an Allerheiligen mit der ganzen Familie, oft mit drei Generationen, die Gräber verstorbener Angehörigen aufzusuchen. Dort brachte man die Grabstellen in Ordnung, schmückte sie floristisch und stellte Kerzen auf, die sich in der früh anbrechenden Dämmerung zu einem romantischen Lichtermeer summierten. In den Drogeriemärkten waren Grablichter schon mal ausverkauft, und in den Blumenläden herrschte alle Jahre wieder Ende Oktober Hochkonjunktur. Gestecke wurden im Akkord gefertigt und verkauft. Wie sieht es heute damit aus?