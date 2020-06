Kostenpflichtiger Inhalt: Aus für Kaufhaus in Neunkirchen : Traditionsreicher Kaufhof macht dicht

Galeria Kaufhof in Neunkirchen schließt, hat die Gewerkschaft Verdi am Freitag mitgeteilt. Foto: Michael Beer

Neunkirchen Die Gewerkschaft Verdi vermeldet das Aus für den Standort Neunkirchen. Oberbürgermeister Jörg Aumann appelliert an Einzelhändler, Übernahme von Beschäftigten zu prüfen.

Es war an diesem Freitag der befürchtete Schlag ins Kontor: Die Galeria Karstadt Kaufhof GmbH schließt ihren Standort in Neunkirchen. Das hat die Gewerkschaft Verdi mitgeteilt. Alle Appelle vor Ort haben die Geschäftsleitung nicht zu einem Umdenken bewogen. Neunkirchens Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD) kommentierte die Entscheidung mit diesen Worten: „Heute ist ein schwarzer Tag für die Innenstadt. Die Schließung des Kaufhofs reißt eine tiefe Lücke in die Einkaufsstadt Neunkirchen. In Gedanken bin ich bei den über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“ Für diese Menschen müssten Lösungen gefunden werden. Der Verwaltungschef appelliere ausdrücklich an den Konzern, sich seiner Verantwortung zu stellen und mit der Arbeitnehmervertretung sozialverträgliche Lösungen zu suchen. Aumann: „Mein Appell an alle Einzelhändler in Neunkirchen: Prüfen Sie, ob es in Ihrem Geschäft eine Anschlussbeschäftigung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Sie sind motiviert und haben langjährige Erfahrung.“

Galeria Karstadt Kaufhof hatte im Rahmen der Sanierungsbemühungen gemeldet, die Schließung von 62 der derzeit 170 Standorte von Karstadt und Kaufhof zu prüfen. Der Schwerpunkt sollte dabei auf den angemieteten Standorten liegen, sofern die Vermieter nicht zu Zugeständnissen bereit seien. Auch das Gebäude am Stummplatz ist angemietet. Der Konzern befindet sich seit Anfang April in einem Schutzschirmverfahren.

OB Aumann kündigte zudem an, die Stadtverwaltung werde umgehend Kontakt mit dem Eigentümer des Gebäudes aufnehmen. Eine zügige Neuvermietung und Nachnutzung sei im Sinne aller: der Stadt, des Vermieters und der Kundinnen und Kunden. Der Verwaltungschef: „Alle Akteure müssen jetzt an einen Tisch, Verkehrsverein, Citybeirat, Schutzverein. Die Zielrichtung ist klar: weitere Leerstände verhindern, Eigentümer und potentielle Mieter zusammenbringen und neue Impulse für die Einkaufsstadt setzen.“

Alex Sauer, Verdi-Gewerkschaftssekretär, sprach in Bezug auf den Standort Neunkirchen von einem „schwarzen Freitag“. 6000 Mitarbeiter seien bundesweit betroffen, 60 in Neunkirchen. Eine Auffanggesellschaft solle für die Beschäftigten gegründet werden. Die Verhandlungskommission der Gewerkschaft habe bis in die frühen Morgenstunden mit dem Konzern geredet. Sauer: „Die Menschen werden jetzt über den nackten Umstand informiert.“ Er sieht jetzt die Politik gefordert und will einen letzten Funken Hoffnung nicht fahren lassen. Prominente Unterstützer sollten auf die Vermieter einwirken, um vielleicht doch noch eine Einigung zu erzielen und den Standort zu erhalten. Der Konzert hatte im Vorfeld erläutert, die Schließung von angemieteten Standorten hänge auch an den Konditionen der Vermietung. Sauer weist darauf hin, dass sich die Schließung von Galeria Kaufhof negativ auf das benachbarte Saarpark-Center auswirken könne.

Neunkirchens Oberbürgermeister verweist darauf, dass sich Kommunalpolitik und Rathaus für den Erhalt von Kaufhof eingesetzt haben. Aumann: „Bereits als bundesweit erste Schließungspläne bekannt wurden, habe ich mich mit einem Schreiben an die Filialleitung in Neunkirchen gewandt. Der Stadtrat hat eine Resolution zum Erhalt der Neunkircher Kaufhoffiliale gefasst. Im Zuge dessen haben wir die zentrale Geschäftsleitung in Essen angeschrieben.“ Das Kaufhaus – von vielen Neunkirchern noch Peka genannt – blicke auf eine jahrzehntelange Tradition zurück. Auch die vereinzelt positiven Signale, die man vernommen habe, seien nun nichts mehr wert. Auch die Annahme, es sei ein positives Zeichen, dass langfristige Verträge vor gar nicht so langer Zeit geschlossen wurden, ist obsolet. Aumann betont, die Stadt habe in der Vergangenheit schon viele schwere Schläge weggesteckt und werde sich auch diesmal nicht entmutigen lassen. Er appelliere an alle Neunkircherinnen und Neunkircher, lokal einzukaufen.

Gegen die Schließung hatte es im Vorfeld viele Einwände gegeben. Der Vorstand des Verkehrsvereins Neunkirchen machte sich in einem Brief an die Geschäftsleitung des Unternehmens für den Erhalt des Kaufhof-Standortes in Neunkirchen stark. Die Kreisstadt habe sich nach dem Rückzug der Montanindustrie mit dem Saarpark-Center, der daran direkt angebundenen Kaufhof-Filiale und weiteren attraktiven Fachgeschäften zu einer Dienstleistungs- und Einkaufsstadt entwickelt. Das ziehe viele Besucher auch aus dem Umland an. Der Vorsitzende Jörg Welter verwies auch auf den Globus-Markt, der bald in direkter Nähe zur Innenstadt gebaut wird. Das stärke den Standort weiter und sei ein Argument für einen Verbleib.