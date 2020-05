Neunkircher Großbaustelle läuft : Bis Pfingsten ein großes Stück geschafft

Wiebelskirchen Die Bauarbeiten am Kuchenberg in Wiebelskirchen sind im Zeitplan. Bis 17. August soll alles fertig sein.

An der Baustelle am Kuchenberg geht es weiter mit großen Schritten voran. Knapp zwei Monate nach Beginn der Deckensanierung auf der viel befahrenen L 124 befinden sich die Arbeiten voll im Zeitplan. Das hat der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) auf entsprechende Nachfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Bis zum Ende der Sommerferien Mitte August wird der LfS im gesamten Streckenbereich vom Neunkircher Hauptbahnhof bis zur Bliesbrücke in der Wiebelskircher Ortsmitte die Straßendecke erneuern, „und dieser Zeitpunkt als Abschluss der Arbeiten ist weiterhin vorgesehen“, bestätigt Christian Altmann vom LfS.

Auswirkungen auf die Bauarbeiten durch die Corona-Auflagen hat es bisher nicht gegeben, „und wir gehen auch aktuell nicht von künftigen Auswirkungen aus“, sagt Altmann, der beim LfS unter anderem für die Baukoordinierung zuständig ist. Offenbar problemlos stellt sich bisher auch die Parksituation dar. Diese wird in Absprache zwischen der örtlichen Bauüberwachung und den Anliegern geregelt, erklärt der LfS-Mitarbeiter, „meines Wissens funktioniert das ohne Schwierigkeiten“. Derzeit steht der erste Bauabschnitt zwischen der Herderstraße und der Avia-Tankstelle kurz vor der Fertigstellung. Eine Straßenseite ist in diesem Baufeld schon fertig, jetzt wird die Asphaltdecke auf der anderen Seite aufgetragen, und diese Arbeiten sollen bis Pfingsten beendet sein. Derweil sind die Fräs- und Teerarbeiten aber schon in den nächsten Baufeldern ab Nahebahnschacht bis zur Rembrandtstraße im Gang. Der Verkehr wird weiterhin in Einbahnregelung Richtung Wiebelskirchen an den Baufeldern vorbeigeführt. Lediglich im Teilstück zwischen der Lessingstraße und der Kantstraße wird es eine zweiwöchige Vollsperrung geben. In diesem Abschnitt ist wegen unzureichender Straßenbreite keine Einbahnregelung möglich, so dass eine innerörtliche Umleitung eingerichtet werden muss.