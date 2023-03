Tiefgehende und individuelle Beratung Neunkirchen überlässt Roma nicht sich selbst

Dort, wo die Not am größten ist, wollen die Kreisstadt Neunkirchen, die Diakonie Saar und der Caritasverband Schaumberg-Blies ihre Kräfte bündeln. Sie haben ein neues Beratungsprojekt ins Leben gerufen, dessen Name Programm ist. „SABiNE“ steht für die Stärkung der Autonomie Benachteiligter in Neunkirchen. Zielgruppen des EU-geförderten Projekts sind auf der einen Seite neu zugewanderte EU-Bürgerinnen und -bürger, insbesondere die Personengruppe Roma und Sinti. Außerdem richtet sich das Projekt an wohnungslose Menschen oder die, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind.