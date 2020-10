Pandemie : Deutlich mehr Corona-Fälle im Kreis Neunkirchen

Kreis Neunkirchen Landrat Sören Meng ruft mit Video in Sozialen Medien dazu auf, Pandemie ernst zu nehmen.

Landrat Sören Meng ruft die Menschen im Kreis Neunkirchen in einem Video-Beitrag auf Facebook auf, die aktuelle Pandemie-Entwicklung sehr ernst zu nehmen. Waren in den vergangenen Wochen die Corona-Neuinfektionen in den sieben Städten und Gemeinden sehr niedrig, zeichnet sich mittlerweile ein anderer Trend ab. Freitagabend vermeldete das Kreisgesundheitsamt fünf neue Infektionen. An diesem Samstag ist die Zahl seit langer Zeit zum ersten Mal wieder zweistellig. 20 weitere Covid-19-Fälle sind damit registriert. Insbesondere Illingen ist stark betroffen. Dort gibt es zwölf neue Fälle. In Ottweiler sind es sechs, in Merchweiler und Neunkirchen je einer. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie 394 positive Covid-19-Fälle bekannt. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus gestorbenen Menschen bleibt bei zwölf. Stand Samstag sind 49 Personen im Landkreis Neunkirchen akut mit dem Coronavirus infiziert. Das Video des Landrates ist bei Facebook herunterzuladen: https://we.tl/t-SCJ7oS6Nfc